ЦБ Японии поднял учетную ставку до рекордно высокого уровня — 0,5%

Сегодня Центральный банк Японии сообщил о повышении базовой учетной ставки рефинансирования с 0,25% до 0,5%. Это стало рекордно высоким уровнем для Японии с 2008 года и первым повышением ставки с июля прошлого года. Такой шаг Банка Японии ожидался участниками рынка — аналитики отмечали, что власти страны намерены снизить инфляцию до 2% в год, тогда как в декабре прошлого года она достигла 3%, что стало 16-месячным максимумом для Японии.

Экономисты объясняют рост цен в Японии возросшей экономической активностью, которая привела к повышению зарплат. Инвесторы позитивно отреагировали на действия ЦБ Японии — курс йены сегодня вырос по отношению к доллару на 0,5%, до 155,32 йен за $1.

Евгений Хвостик