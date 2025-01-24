Более 100 воронежцев пострадали из-за гололеда в третью неделю января
С 16 по 22 января из-за гололеда в Воронежской области пострадали 113 человек. Госпитализация потребовалась 12 пациентам, остальным оказали помощь амбулаторно. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ
Также зафиксировано три случая обморожения — госпитализация потребовалась в одном из них.
Всего за неделю с травмами различного характера в медучреждения области обратились 2 823 человека, в том числе 2 045 — в Воронеже.
По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки непогода ни в одном из регионов Черноземья не ожидается.
За новогодние праздники из-за гололеда в Воронежской области пострадали 558 человек, за первую рабочую неделю года — 237.