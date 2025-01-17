В первую рабочую неделю года из-за гололеда пострадали более 230 воронежцев

С 9 по 15 января с травмами из-за гололеда в медучреждения Воронежской области обратились 237 человек. Большинству из них оказали помощь амбулаторно, 25-ти пострадавшим потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Также в области зафиксировали четыре случая переохлаждения и один случай обморожения — госпитализация потребовалась в одном из них.

Всего за это время в медучреждения региона из-за травм обратились 2 947 человек, в том числе 1 964 — в Воронеже.

По данным Гидрометцентра России, до 21:00 17 января в Белгородской области возможен гололед. В остальных регионах Черноземья в ближайшие сутки он не ожижается.

За первые две недели декабря из-за гололеда в регионе пострадали 1 258 человек, с 19 по 25 декабря — 863, за новогодние праздники — 558.

Алина Морозова