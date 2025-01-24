Житель Златоуста осужден на три года колонии за ложное сообщение о теракте

Златоустовский городской суд признал южноуральца виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ в результате совместных с полицией оперативно-разыскных мероприятий.

Суд установил, что горожанин позвонил в дежурную часть полиции по телефону и сообщил о якобы готовящемся теракте в одной из школ Златоуста.