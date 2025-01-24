В Челябинске автомобиль сбил пешехода на тротуаре

В Челябинске возле ТК «Башня» на улице Горького водитель легкового автомобиля, сломав забор, выехал на тротуар и сбил пешехода. Местная жительница получила травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу. Ее госпитализировали.

Авария произошла утром 24 января. 24-летний водитель Opel Astra проехал на запрещающий сигнал светофора. Не справившись с управлением, он сломал металлическое ограждение и оказался на тротуаре. После водитель изменил траекторию движения и сбил 53-летнюю челябинку.

Виталина Ярховска