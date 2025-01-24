В Перми согласовали увеличение высоты недостроенной гостиницы до девяти этажей

Владельцу незавершенной гостиницы на ул. Советской, 30а, Борису Кардашову одобрили повышение высотности до девяти этажей на участке под объектом. Такое решение было принято сегодня на заседании пермской комиссии по землепользованию и застройке. Члены комиссии проголосовали за установление на участках по ул. Советской, 30а и 32 (ресторан «Дом Третьяковой») подзоны в девять этажей и «нулевого» коэффициента плотности застройки. Сейчас на территории недостроенной гостиницы можно размещать здания не выше шести этажей.

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На заседании комиссии отметили, что установление «нулевого» коэффициента плотности застройки не позволит размещать на участках по ул. Советской, 30а (2,1 тыс. кв. м) и 32 (1 тыс. кв. м) жилые здания. Проект прошел процедуру общественных обсуждений.

Ранее заявление Бориса Кардашова по площадкам на ул. Советской, 30а и 32, рассматривалось на заседании комиссии по ПЗЗ минувшей осенью. Тогда в региональном минимуществе уточнили, что на указанных участках в рамках первого этапа строительства введен многоквартирный дом. В связи с изменением Правил землепользования и застройки, а также с окончанием действия градплана на участок строительство гостиницы в рамках второго этапа не завершено. Для его завершения и предлагается повысить предельную высотность с шести до девяти этажей.

Аварийный объект культурного наследия «Дом Третьяковой» и здание недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. «Дом Третьяковой» продавался по банкротству структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец восстановил памятник, сейчас в нем на правах аренды размещаются ресторан авторской кухни «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж».