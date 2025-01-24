Два рейса из Шарм-эль-Шейха в Казань перенаправлены в Самару и Уфу

Два рейса летевшие из египетского Шарм-эль-Шейха в Казань были перенаправлены в аэропорты Самары и Уфы. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Казань имени Г. М. Тукая. В сообщении пресс-службы отмечается что решение приняли командиры экипажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два рейса Шарм-эль-Шейха - Казань перенаправлены в Самару и Уфу

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Два рейса Шарм-эль-Шейха - Казань перенаправлены в Самару и Уфу

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам с детьми предложены услуги комнаты матери и ребенка в аэропорту», — говорится в сообщении организации.

Утром 24 января МЧС России объявило угрозу атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане, ведомством было сделано четыре предупреждения в 3:36, 4:05, 4:29 и 5:15.

Артём Дергунов