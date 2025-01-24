Микрофинансисты призвали Госдуму смягчить проект об охлаждении кредитования

Крупнейшая на рынке микрофинансовых организаций СРО «МиР» написала несколько писем председателю профильного комитета Госдумы Анатолию Аксакову с просьбой смягчить некоторые формулировки законопроекта о введении периода охлаждения в потребительском кредитовании, сообщает Forbes.

В СРО предлагают вывести ссуды под залог автомобиля, POS-кредиты и займы — в обособленную категорию с более низким риском. Необходимость смягчения регулирования для POS-займов в СРО объяснили ухудшением положения заемщиков, поскольку им придется возвращаться в магазин только после периода охлаждения, за это время скидка может закончиться, а товар могут купить.

В письмах также обращается внимание на норму в законопроекте, согласно которой ЦБ может отменять период охлаждения для банков. Такая мера, по мнению участников СРО, ставит участников рынка в неравное положение. Микрофинансовые организации также предлагают сохранить практику выдачи займов, которые физлица оформляют в пользу третьих лиц. В СРО также обращают внимание на излишне длинные сроки хранения информации об обращении россиян за займами.

В Госдуме пока не ознакомились с письмами «МиРа». Законопроект о введении периода охлаждения в потребкредитовании прошел первое чтение 15 января. Основная норма — обязать банки и МФО выдавать кредиты и займы с отсрочкой. Для сумм 50–200 тыс. руб. такая отсрочка составит четыре часа, для более крупных сумм — 48 часов.

Подробнее о законопроекте читайте в публикации «Ъ» «Государство наконец начало реагировать на проблему».