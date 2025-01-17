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«Государство, наконец, начало реагировать на проблему»

Юрист Ирина Трофимова — о необходимости периода охлаждения при потребкредитовании

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об установлении так называемого периода охлаждения при получении потребительских кредитов или займов для защиты россиян от мошенников. Соответствующий документ был разработан группой депутатов и сенаторов под руководством председателя профильного комитета Госдумы Анатолия Аксакова. Согласно законопроекту, для сумм от 50 до 200 тыс. руб. период охлаждения составит 4 часа, для сумм от 200 тыс. руб.— 48 часов. Краснодарский юрист по финансовым и налоговым вопросам Ирина Трофимова считает эту инициативу запоздалым, но необходимым шагом со стороны государства.

Ирина Трофимова

Ирина Трофимова

Фото: предоставлено автором

«Законопроект разработан для создания механизмов противодействия заключения договоров потребительского кредитования или займа и осуществления операций с использованием средств клиента без его согласия. Или с согласием, но полученным путем обмана при злоупотреблении доверием клиента с использованием методов, так называемой, социальной инженерии. В данном законопроекте хотела бы отметить три основных момента. Это возможность дополнительных проверок на предмет мошенничества, ограничения по внесению денежных средств на банковские счета через карту и информационный обмен между банками, микрофинансовыми организациями и Бюро кредитных историй.

Финансовый рынок развивается и растет, и отношения здесь далеко не всегда добросовестны. Действующие нормы прямой защиты не дают, превентивных мер тоже нет, а со стороны банков меры безопасности срабатывают не всегда. Государство, наконец, начало реагировать на проблему.

По статистике Центробанка, в 2024 году каждый четвертый рубль, похищенный с банковских счетов, являлся заемным. В 2022-23 годах объем кредитных средств, выданных клиентам и затем переведенных без их согласия злоумышленникам, составил 4,4 млрд руб. В результате надзорных мероприятий, проведенных Центробанком, установлено, что около 50% выданных гражданам заемных денежных средств сразу передавалось мошенникам. То есть, законодательная инициатива основана на конкретном опыте.

Для Краснодарского края проблема мошенничества в сегменте потребительского кредитования тоже очень актуальна в силу социально-экономического положения региона, его географии, больших миграционных потоков, высокой финансовой активности населения. Актуальна эта проблема и для военнослужащих в зоне СВО. Мне известны случаи, когда у них и деньги с карты незаконно списывали, и оформляли на них кредиты.

По своему юридическому опыту могу сказать, что права гражданина, который подвергся мошенническим действиям, чаще всего удается защитить в том случае, если имела место неосмотрительность со стороны кредитных организаций. Реальная же практика такова, что вернуть украденные деньги крайне сложно. В Краснодаре недавно был случай, когда женщина потеряла в результате мошеннических действий 1 млн руб. Злоумышленник был установлен в Татарстане. Но он оказался лишь посредником, и взять с него было нечего.

Считаю, что меры, предусмотренные законопроектом, реально помогут в борьбе с мошенниками, поскольку устанавливается временной барьер, позволяющий банкам и микрофинансовым организациям провести дополнительные проверочные мероприятия. Но главное — сам гражданин имеет возможность принять соответствующие меры».

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