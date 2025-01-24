Пассажиропоток на нижегородских пригородных электричках за год вырос на 5,1%

Пригородные поезда в Нижегородской области в 2024 году перевезли 14,9 млн пассажиров, что на 5,1% больше в сравнении с 2023 годом, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего пассажиров отправилось с Московского вокзала в Нижнем Новгороде — 5 млн человек. Это на 4,9% больше в сравнении с предыдущим годом.

Из Дзержинска отправились 1,2 млн пассажиров (+11,6%), из Балахны — 579 тыс. (+14,4), со станции Линда — 575 тыс. (+6,4%), из Уреня — 379 тыс. (+7,5%), со станции Арзамас-2 — 360 тыс. (+14.9%), со станции Правдинск — 278 тыс. (+19,9%).

Одним из самых популярных пригородных направлений стал маршрут Нижний Новгород — Моховые Горы, которым воспользовались более 514 тыс. человек (+82,5%).

В 2024 году ГЖД увеличила количество рейсов электричек в Балахну, Дзержинск, до станции Металлист и других.

Галина Шамберина