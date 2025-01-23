Перевозки поездами между Нижним Новгородом и Бором выросли на 82,5% в 2024 году

Пригородные поезда ГЖД перевезли более 514 тыс. пассажиров по маршруту Нижний Новгород — Моховые горы за 2024 год. Это на 82,5% больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе Горьковской магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ГЖД заметный рост пригородных перевозок по этому направлению объяснили назначением дополнительных электричек после начала ремонта автодорожной части старого борского моста. Дополнительные поезда будут курсировать по направлению Нижний Новгород — Моховые горы до 1 июня 2025 года.

Ксения Кучерявых