«Рунит» приступает к строительству завода в ОЭЗ «Липецк» за 450 млн рублей

Петербургское ООО «Рунит» намерено в ближайшее время начать на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» строительство завода по производству сухих строительных смесей. Соответствующее соглашение с инвестором было подписано в рамках ПМЭФ-2024. Сумма инвестиций в проект — 450 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона. Запуск производства намечен на 2025 год.

Представители компании-резидента осмотрели участок, на котором планируется возведение предприятия, обсудили сроки геодезических исследований и проектных работ, закупки оборудования.

Руководители компании «Рунит» и ОЭЗ «Липецк» встретились с ректором Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина (ЕГУ) Сергеем Щербатых. Они обсудили вопросы возможного сотрудничества в сфере совместных научных исследований и разработок, а также обучение кадров для будущего предприятия. В ЕГУ готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учетом потребностей нового резидента ОЭЗ.

«Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Присутствие в Липецкой области компании по производству стройматериалов, безусловно, будет способствовать развитию строительной сферы региона»,— подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

По данным Rusprofile, ООО «Рунит» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2020 году для производства сухих бетонных смесей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Нина Шангина. Выручка общества в 2023 году составила 443 млн руб., чистая прибыль — 73 млн руб. Госпожа Шангина также является учредителем дочерней компании ООО «Рунит-Елец», зарегистрированной на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» в 2023 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб.

Денис Пискунов