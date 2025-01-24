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В Оренбургской области в 2024 году ввели в эксплуатацию 1,19 млн кв. м нового жилья

На территории Оренбуржья по итогам 2024 года введено 1,19 млн кв. м новых жилых помещений, что составляет 105,3% к результату 2023 года. Об этом сообщает правительство региона. В 2023 году в Оренбуржье построили и сдали 1,13 млн кв. м жилья. Результат в 1,19 млн кв. м. жилья уже был в регионе однажды — в 2015 году.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в прошлом году было построено 847 тыс. кв. м. индивидуального жилищного строительства населением за счет собственных и привлеченных средств. Это рекорд для региона.

В настоящее время на территории Оренбургской области строятся 340 многоквартирных домов общей площадью 933 тыс. кв. м. Всего в работе 365 действующих разрешений на строительство МКД общей площадью 1,033 млн кв. м.

Руфия Кутляева

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