Из-за угрозы атаки БПЛА рейс Сочи—Пенза перенесли на семь часов
Рейс авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу задержали почти на семь часов из-за информации о возможной атаке беспилотников в Саратовской области. По данным онлайн-табло перевозчика, вылет, запланированный на 01:55 мск, сначала перенесли на 05:30 мск, а затем на 09:10 мск. Сейчас регистрация на рейс завершена.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Обратный рейс из Пензы в Сочи, который должен был отправиться в 05:45 мск, также задержан и теперь запланирован на 09:00 мск.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил о потенциальной угрозе беспилотников, которая затронула также соседние регионы, включая Татарстан и Самарскую область.