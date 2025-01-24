Из-за угрозы атаки БПЛА рейс Сочи—Пенза перенесли на семь часов

Рейс авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу задержали почти на семь часов из-за информации о возможной атаке беспилотников в Саратовской области. По данным онлайн-табло перевозчика, вылет, запланированный на 01:55 мск, сначала перенесли на 05:30 мск, а затем на 09:10 мск. Сейчас регистрация на рейс завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обратный рейс из Пензы в Сочи, который должен был отправиться в 05:45 мск, также задержан и теперь запланирован на 09:00 мск.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил о потенциальной угрозе беспилотников, которая затронула также соседние регионы, включая Татарстан и Самарскую область.

Нурий Бзасежев