Перспективный игрок «Амкара» может перейти в «Динамо»

18-летний полузащитник пермского «Амкара» Даниил Промошкин продолжит карьеру в системе московского «Динамо». Об этом сообщают спортивные издания со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова. По его информации, «бело-голубым» удалось опередить конкурентов в лице «Локомотива», «Ростова» и «Балтики». За игрока «Амкару» будет перечислено несколько миллионов рублей с бонусами за достижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Промошкин (в центре)

Фото: ФК «Амкар» Даниил Промошкин (в центре)

Фото: ФК «Амкар»

Ожидается, что контракт с футболистом будет подписан сроком на три года. На данный момент Промошкин уже прошел медицинское обследование, и клуб ожидает его окончательные результаты. Скорее всего, игрок дебютирует за «Динамо-2», но в дальнейшем руководство столичного клуба видит его в первой команде.

Даниил Промошкин уже успел отличиться за основную команду «Амкара», записав на свой счет один гол и одну результативную передачу в 14 матчах. Свое выступление в пермской команде игрок начал в апреле прошлого года.