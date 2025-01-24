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Глава Приморско-Ахтарского округа предупредил о фейковой рассылке

Мошенники создали поддельный аккаунт главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, с которого рассылают сообщения его контактам. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-аккаунте.

Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко

Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко

Злоумышленники пишут от имени главы, просят о помощи и дают поручения. Господин Бондаренко призвал граждан не реагировать на подобные сообщения и звонки.

Ранее о мошеннической рассылке предупредила замгубернатора Кубани Анна Минькова.

Нурий Бзасежев

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