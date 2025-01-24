Глава Приморско-Ахтарского округа предупредил о фейковой рассылке
Мошенники создали поддельный аккаунт главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, с которого рассылают сообщения его контактам. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-аккаунте.
Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко
Злоумышленники пишут от имени главы, просят о помощи и дают поручения. Господин Бондаренко призвал граждан не реагировать на подобные сообщения и звонки.
Ранее о мошеннической рассылке предупредила замгубернатора Кубани Анна Минькова.