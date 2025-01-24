Глава Приморско-Ахтарского округа предупредил о фейковой рассылке

Мошенники создали поддельный аккаунт главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, с которого рассылают сообщения его контактам. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-аккаунте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко

Злоумышленники пишут от имени главы, просят о помощи и дают поручения. Господин Бондаренко призвал граждан не реагировать на подобные сообщения и звонки.

Ранее о мошеннической рассылке предупредила замгубернатора Кубани Анна Минькова.

Нурий Бзасежев