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От имени замгубернатора Кубани мошенники начали рассылку сообщений

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что от ее лица начали рассылать мошеннические сообщения. В своем официальном Telegram-канале она попросила блокировать чат с аферистами и не реагировать на их запросы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Анна Минькова также предупредила, что мошенники используют ее фотографии в качестве фотографий в соцсетях и мессенджерах.

Аферисты также представляются именами других глав муниципалитетов. Ранее о подобных случаях заявлял мэр Краснодара Евгений Наумов.

Нурий Бзасежев

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