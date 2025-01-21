От имени замгубернатора Кубани мошенники начали рассылку сообщений

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что от ее лица начали рассылать мошеннические сообщения. В своем официальном Telegram-канале она попросила блокировать чат с аферистами и не реагировать на их запросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Анна Минькова также предупредила, что мошенники используют ее фотографии в качестве фотографий в соцсетях и мессенджерах.

Аферисты также представляются именами других глав муниципалитетов. Ранее о подобных случаях заявлял мэр Краснодара Евгений Наумов.

Нурий Бзасежев