От имени замгубернатора Кубани мошенники начали рассылку сообщений
Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что от ее лица начали рассылать мошеннические сообщения. В своем официальном Telegram-канале она попросила блокировать чат с аферистами и не реагировать на их запросы.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Анна Минькова также предупредила, что мошенники используют ее фотографии в качестве фотографий в соцсетях и мессенджерах.
Аферисты также представляются именами других глав муниципалитетов. Ранее о подобных случаях заявлял мэр Краснодара Евгений Наумов.