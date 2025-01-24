Самолет из Ярославля в Самару вылетел с задержкой на 7,5 часов

Самолет авиакомпании «Азимут», выполняющий рейсы по маршруту Ярославль — Самара, вылетел из аэропорта «Туношна» сегодня в 2:18. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На борту находились 77 пассажиров. «Ъ-Ярославль» сообщал, что самолет должен был вылететь в 18:50. На время задержки рейса авиакомпания предоставила пассажиркам питание и напитки. На месте работала прокуратура. По информации с сайта аэропорта «Туношна», был задержан и рейс в Минеральные воды, выполняемый «Азимутом».

Алла Чижова