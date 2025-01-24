Вылет из Ярославля в Самару задержали на несколько часов

Авиарейс Ярославль — Самара 23 января был задержан на несколько часов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолет авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из аэропорта «Туношна» в 18:50. Как сообщили в прокуратуре, задержка вызвана «технической неисправностью воздушного судна». По данным сайта аэропорта (по состоянию на 00:45) вылет был перенесен на 01:40 24 января. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры, на месте была открыта мобильная приемная для поддержки пассажиров.

«Авиакомпания предоставила пассажирам напитки и горячее питание. Ярославская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав и предоставление комплекса услуг, предусмотренных авиационными правилами»,— сообщили в транспортной прокуратуре.

По информации с сайта аэропорта «Туношна», был задержан и рейс в Минеральные воды, время вылета перенесено также с 18:50 на 01:40.

Антон Голицын