Шойгу: риск столкновения ядерных держав растет

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС, что геополитическое соперничество между крупными государствами на международной арене усиливается, и риски силового конфликта, включая ядерные державы, растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Шойгу отметил, что страны Запада развязали против России и Белоруссии «идеологическую и ценностную агрессию», стремясь не только к экономическим санкциям, но и к дестабилизации внутренней ситуации в этих странах. Он подчеркнул, что продолжаются попытки подрыва общественных устоев и навязывания чуждой идеологии.

Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что поведение Запада не только негативно сказывается на России и Белоруссии, но и влияет на международную обстановку в целом. По его словам, происходит обесценивание международных структур, таких как ВТО, ВОЗ и ОЗХО, которые становятся политическими инструментами.

О том, как на Западе отреагировали на применение Россией новой баллистической ракеты,— в материале «Ъ».