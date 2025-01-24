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В пятницу в Татарстане ожидается мороз и порывистый ветер

В пятницу, 24 января, в Татарстане ожидается снег и метель. В отдельных районах республики — сильный ветер 15–18 м/с. Температура воздуха ночью и утром: -11... -16 °С, днем: -7... -12 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В пятницу в Татарстане ожидается мороз и порывистый ветер

В пятницу в Татарстане ожидается мороз и порывистый ветер

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пятницу в Татарстане ожидается мороз и порывистый ветер

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее МЧС Татарстана также предупреждало о сильном ветре и метели. В ведомстве рекомендовали не прятаться от ветра под рекламными щитами и дорожными знаками.

Артём Дергунов

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