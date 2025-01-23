Метель и сильный ветер с порывами 15–18 м/с ожидаются в Татарстане и Казани 24 января, сообщает МЧС по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и метели 24 января

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и метели 24 января

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что передвигаться по улицам и дорогам нужно с осторожностью. Также не стоит прятаться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП.

21 января из-за неблагоприятных погодных условий в Татарстане вводились ограничения на трассе М-7 «Волга».

Артём Дергунов