МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и метели 24 января
Метель и сильный ветер с порывами 15–18 м/с ожидаются в Татарстане и Казани 24 января, сообщает МЧС по Республике Татарстан.
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и метели 24 января
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что передвигаться по улицам и дорогам нужно с осторожностью. Также не стоит прятаться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП.
21 января из-за неблагоприятных погодных условий в Татарстане вводились ограничения на трассе М-7 «Волга».