Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пенсионерки в Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского регионального управления ведомства Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти пенсионерки в больнице. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«В эфире правовой передачи на федеральном телеканале вышел сюжет о смерти пенсионерки в Челябинской области, которой, несмотря на ухудшение самочувствия, несколько раз отказывали в госпитализации»,— говорится в сообщении.

Следственные органы СК России по Челябинской области расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о возбуждении дела пресс-служба регионального управления СК РФ заявила 17 января. По данным следствия, 66-летняя жительница Сатки скончалась с городской больнице, куда ее госпитализировали только после нескольких визитов скорой помощи и резкого ухудшения состояния.