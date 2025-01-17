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В Сатке выясняют причины смерти пенсионерки в больнице

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по информации СМИ о смерти 66-летней жительницы Сатки в больнице из-за несвоевременного оказания помощи. Выясняются причины произошедшего, а также проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в СМИ появилась новость, где жительница Сатки рассказывала о плохом оказании медпомощи ее 66-летней матери. Из-за сильной боли в груди к ней дважды приезжала скорая помощь, но должной реакции на жалобы пенсионерки не последовало. В результате ее состояние ухудшилось. Пенсионерку госпитализировали в городскую больницу, где она скончалась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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