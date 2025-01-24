Сочи вошел в топ популярных направлений для спонтанных поездок в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок в январе. Курорт собрал 6% бронирований. Путешественники в среднем бронируют номера на две ночи. Средняя стоимость ночи составляет 3,3 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок в январе заняла Москва. Столица собрала 13% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,2 тыс. руб.

Второе место в топе занял Санкт-Петербург, который набрал 9% бронирований. В среднем путешественники, которые направляются в культурную столицу России, бронируют номера на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

В топ популярных направлений для спонтанных путешествий также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Путешественники остаются в городе на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,5 тыс. руб.

Закрывает топ направлений для спонтанных путешествий Анапа. На курорте туристы предпочитают оставаться в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что по итогам 2024 года Сочи вошел в топ популярных внутренних направлений аэропорта Пулково. В рейтинг также попали Москва, Калининград, Екатеринбург и Казань.

Мария Удовик