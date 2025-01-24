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В Магнитогорске рядового приговорили к шести годам колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному участнику специальной военной операции, самовольно покинувшему воинскую часть. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что 25 апреля 2024 года рядовой не вернулся после отпуска в воинскую часть, расположенную в Донецкой народной республике. Во время отсутствия он постоянно менял место проживания в населенных пунктах Челябинской области. Полиция задержала его 14 сентября прошлого года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Воробьева

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