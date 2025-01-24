В Екатеринбурге могут провести матч сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает 12 городов для проведения товарищеских матчей сборной России в 2025 году — в их числе оказался Екатеринбург, сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что почти все из рассматриваемых городов принимали матчи чемпионата мира в 2018 году. Кроме столицы Среднего Урала, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи, а также Краснодар.

По плану сборная команда России должна провести восемь домашних и две гостевые игры. В начале года Белорусская федерация футбола направила РФС предложение о товарищеском матче, он может пройти в июне.

Ирина Пичурина