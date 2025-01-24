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Трамп подписал указ о раскрытии документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийствами президента Джона Кеннеди, его младшего брата Роберта Ф. Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

В указе говорится, что продолжающее сокрытие информации об убийствах Джона Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга не отвечает общественным интересам. Дональд Трамп поручил передать ручку, которой был подписан приказ, Роберту Ф. Кеннеди-младшему, сыну Роберта Ф. Кеннеди и кандидату на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб.

В течение 15 дней директор Национальной разведки США вместе с генпрокурором и помощником президента должны представить план полного обнародования документов по убийству Джона Кеннеди, а через 45 дней — материалы по убийствам Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Президент Джон Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом в Далласе в 1963 году. Роберт Ф. Кеннеди был ранен палестинским террористом в 1968 году во время публичной агитации и умер в больнице в Лос-Анджелесе. Мартин Лютер Кинг был застрелен Джеймсом Эрлом Реем в Мемфисе в 1968 году.

Фотогалерея

Кто убил Кеннеди

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Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года, когда вместе со своей супругой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит во время официального визита в Даллас. «Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, скончался в возрасте 46 лет», — сообщила тогда на первой полосе The New York Herald Tribune. О визите в Даллас журналисты писали: «Господина Кеннеди приветствовали восторженные жители, несмотря на предсказания о том, что в Далласе — этой цитадели правого республиканства — президенту будет оказан холодный прием»

Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года, когда вместе со своей супругой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит во время официального визита в Даллас. «Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, скончался в возрасте 46 лет», — сообщила тогда на первой полосе The New York Herald Tribune. О визите в Даллас журналисты писали: «Господина Кеннеди приветствовали восторженные жители, несмотря на предсказания о том, что в Далласе — этой цитадели правого республиканства — президенту будет оказан холодный прием»

Фото: AP / Warren Commission

Карьера Джона Кеннеди началась в 1946 году. Выбранный в члены Палаты представителей Конгресса США демократ Кеннеди затем избирался на три срока в период с 1947 по 1953 год. В 1957 году он сменил сенатский комитет по труду и общественному благосостоянию на комитет по иностранным делам. 13 июля 1960 года его кандидатура была выдвинута демократами на пост президента США. 8 ноября 1960 года, опередив Ричарда Никсона, Кеннеди стал самым молодым американским президентом в истории, а также первым президентом-католиком

Карьера Джона Кеннеди началась в 1946 году. Выбранный в члены Палаты представителей Конгресса США демократ Кеннеди затем избирался на три срока в период с 1947 по 1953 год. В 1957 году он сменил сенатский комитет по труду и общественному благосостоянию на комитет по иностранным делам. 13 июля 1960 года его кандидатура была выдвинута демократами на пост президента США. 8 ноября 1960 года, опередив Ричарда Никсона, Кеннеди стал самым молодым американским президентом в истории, а также первым президентом-католиком

Фото: AP / Bill Allen

Клан Кеннеди как будто преследовал злой рок. Джон Кеннеди (слева) умер от ранения в затылок в Далласе, его брат Роберт Кеннеди (в центре) был застрелен в 1968 году, а Тед Кеннеди (справа) стал единственным опровержением «проклятья Кеннеди», дожив до 77 лет. Он умер от опухоли мозга, но его жизнь была омрачена скандалами

Клан Кеннеди как будто преследовал злой рок. Джон Кеннеди (слева) умер от ранения в затылок в Далласе, его брат Роберт Кеннеди (в центре) был застрелен в 1968 году, а Тед Кеннеди (справа) стал единственным опровержением «проклятья Кеннеди», дожив до 77 лет. Он умер от опухоли мозга, но его жизнь была омрачена скандалами

Фото: AP / HO

Жаклин и Джон Кеннеди познакомились в мае 1952 года на званом обеде, спустя год они объявили о помолвке. Во время поездки в Даллас, когда Кеннеди был убит, Жаклин была рядом с ним. Первая леди даже не сразу поняла, что в ее супруга стреляли — звук выстрела она приняла за выхлоп мотоцикла

Жаклин и Джон Кеннеди познакомились в мае 1952 года на званом обеде, спустя год они объявили о помолвке. Во время поездки в Даллас, когда Кеннеди был убит, Жаклин была рядом с ним. Первая леди даже не сразу поняла, что в ее супруга стреляли — звук выстрела она приняла за выхлоп мотоцикла

Фото: AP

После того как Джон Кеннеди умер, Жаклин отказалась снять запачканный кровью розовый костюм. В нем она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, принимавшим присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело убитого Кеннеди в Вашингтон. Первая леди объяснила это так: «Я хочу, чтобы все видели то, что они сделали Джону»

После того как Джон Кеннеди умер, Жаклин отказалась снять запачканный кровью розовый костюм. В нем она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, принимавшим присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело убитого Кеннеди в Вашингтон. Первая леди объяснила это так: «Я хочу, чтобы все видели то, что они сделали Джону»

Фото: Reuters / Abbie Rowe / The White House / John F. Kennedy Presidential Library

За расследование убийства президента взялись ФБР во главе с Эдгаром Гувером и комиссия Уоррена (председателя Верховного суда США). Результаты расследования комиссии были опубликованы в сентябре 1964 года. Специальный комитет Конгресса, занимавшийся перепроверкой выводов в 1979 году, пришел к выводу, что в той части, которая касалась собственно убийства президента, следователи сработали на отлично, но недостаточно внимания уделили выяснению мотивов преступления

За расследование убийства президента взялись ФБР во главе с Эдгаром Гувером и комиссия Уоррена (председателя Верховного суда США). Результаты расследования комиссии были опубликованы в сентябре 1964 года. Специальный комитет Конгресса, занимавшийся перепроверкой выводов в 1979 году, пришел к выводу, что в той части, которая касалась собственно убийства президента, следователи сработали на отлично, но недостаточно внимания уделили выяснению мотивов преступления

Фото: AP

Комиссия Уоррена пришла к следующим выводам: Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, где он работал. В результате выстрелов президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли ранен тяжело, а один из прохожих — легко. После этого Освальд убил местного полицейского. Комиссия решила, что Освальд «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи»

Комиссия Уоррена пришла к следующим выводам: Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, где он работал. В результате выстрелов президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли ранен тяжело, а один из прохожих — легко. После этого Освальд убил местного полицейского. Комиссия решила, что Освальд «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи»

Фото: AP

Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (с октября 1959 по июнь 1962 года жил в СССР) был арестован по подозрению в убийстве полицейского, которое произошло через 40 минут после убийства Джона Кеннеди. Обвиняемый не признавал свою вину. Спустя два дня его решили перевести в окружную тюрьму Далласа. Этот процесс транслировался в прямом эфире. В 11:21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Спустя два часа Освальд скончался в той же больнице, что и Кеннеди

Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (с октября 1959 по июнь 1962 года жил в СССР) был арестован по подозрению в убийстве полицейского, которое произошло через 40 минут после убийства Джона Кеннеди. Обвиняемый не признавал свою вину. Спустя два дня его решили перевести в окружную тюрьму Далласа. Этот процесс транслировался в прямом эфире. В 11:21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Спустя два часа Освальд скончался в той же больнице, что и Кеннеди

Фото: AP

Комиссия Уоррена не смогла установить мотивы, двигавшие Освальдом: «Очевидно, что у Освальда была предопределенная враждебность по отношению к окружающей его среде. Ему, кажется, не удалось установить серьезные отношения с другими людьми. Поиски Освальдом того, что он считал идеальным обществом, были обречены с самого начала. Он искал для себя место в истории — роль &quot;великого человека&quot;, который был бы признан в свое время. Приверженность к марксизму и коммунизму, как представляется, была еще одним важным фактором в его мотивации. Этот и многие другие факторы могли сформировать характер Ли Харви Освальда, и возник человек, способный на убийство президента Кеннеди»&lt;br>На фото: раненный Джеком Руби Ли Харви Освальд

Комиссия Уоррена не смогла установить мотивы, двигавшие Освальдом: «Очевидно, что у Освальда была предопределенная враждебность по отношению к окружающей его среде. Ему, кажется, не удалось установить серьезные отношения с другими людьми. Поиски Освальдом того, что он считал идеальным обществом, были обречены с самого начала. Он искал для себя место в истории — роль "великого человека", который был бы признан в свое время. Приверженность к марксизму и коммунизму, как представляется, была еще одним важным фактором в его мотивации. Этот и многие другие факторы могли сформировать характер Ли Харви Освальда, и возник человек, способный на убийство президента Кеннеди»
На фото: раненный Джеком Руби Ли Харви Освальд

Фото: AP / David F. Smith

Споры по поводу того, кто же убил Джона Кеннеди, не прекращаются до сих пор. Среди подозреваемых Фидель Кастро, мафия, ЦРУ, Эдгар Гувер, Линдон Джонсон, секретная служба и многие другие. Большинство американцев не верят в выводы комиссии Уоррена, занимавшейся расследованием преступления и обвинившей бывшего морского пехотинца США Ли Харви Освальда. Такой позиции придерживается и бывший госсекретарь США Джон Керри: «У меня и по сей день остаются серьезные сомнения, что Ли Харви Освальд действовал один»

Споры по поводу того, кто же убил Джона Кеннеди, не прекращаются до сих пор. Среди подозреваемых Фидель Кастро, мафия, ЦРУ, Эдгар Гувер, Линдон Джонсон, секретная служба и многие другие. Большинство американцев не верят в выводы комиссии Уоррена, занимавшейся расследованием преступления и обвинившей бывшего морского пехотинца США Ли Харви Освальда. Такой позиции придерживается и бывший госсекретарь США Джон Керри: «У меня и по сей день остаются серьезные сомнения, что Ли Харви Освальд действовал один»

Фото: AP / J. Walter Green

Существует версия, согласно которой за убийством Кеннеди мог стоять сменивший его на посту президента вице-президент Линдон Джонсон. В качестве мотива преступления сторонники версии называют не только стремление к власти, но и инстинкт самосохранения, который двигал Джонсоном. Дело в том, что вице-президент подозревался в коррупции. Как заявила в 2002 году его любовница Мадлен Браун, «если бы Кеннеди не убили в тот день, то Линдон Джонсон, скорее всего, отправился бы в тюрьму». То, что президента убили именно в Далласе, тоже неслучайно. Линдон Джонсон родился в Техасе и контролировал полицию Далласа, что могло помочь ему скрыть часть улик. Об этой версии заявляла не только госпожа Браун, но и Ричард Никсон и сама Жаклин Кеннеди

Существует версия, согласно которой за убийством Кеннеди мог стоять сменивший его на посту президента вице-президент Линдон Джонсон. В качестве мотива преступления сторонники версии называют не только стремление к власти, но и инстинкт самосохранения, который двигал Джонсоном. Дело в том, что вице-президент подозревался в коррупции. Как заявила в 2002 году его любовница Мадлен Браун, «если бы Кеннеди не убили в тот день, то Линдон Джонсон, скорее всего, отправился бы в тюрьму». То, что президента убили именно в Далласе, тоже неслучайно. Линдон Джонсон родился в Техасе и контролировал полицию Далласа, что могло помочь ему скрыть часть улик. Об этой версии заявляла не только госпожа Браун, но и Ричард Никсон и сама Жаклин Кеннеди

Фото: Reuters

Согласно другой версии, смерть Джона Кеннеди была лишь трагической случайностью, а убийцей — Джордж Хикки, агент секретной службы, охраняющей президента, членов его семьи и высших чиновников США, который в день убийства ехал за лимузином Кеннеди. После первого выстрела, который действительно произвел Освальд, Хикки, стараясь защитить президента, открыл ответный огонь. Именно пуля Хикки, выпущенная из самозарядной винтовки AR-15, попала в шею президента, ехавшего перед ним. Сторонники этой версии утверждают, что в Белом доме знали правду, но во избежание скандала все улики были уничтожены, а дело замято по распоряжению Роберта Кеннеди

Согласно другой версии, смерть Джона Кеннеди была лишь трагической случайностью, а убийцей — Джордж Хикки, агент секретной службы, охраняющей президента, членов его семьи и высших чиновников США, который в день убийства ехал за лимузином Кеннеди. После первого выстрела, который действительно произвел Освальд, Хикки, стараясь защитить президента, открыл ответный огонь. Именно пуля Хикки, выпущенная из самозарядной винтовки AR-15, попала в шею президента, ехавшего перед ним. Сторонники этой версии утверждают, что в Белом доме знали правду, но во избежание скандала все улики были уничтожены, а дело замято по распоряжению Роберта Кеннеди

Фото: AP / Justin Newman, File

Теория о том, что Кеннеди был убит по приказу американской мафии, тоже существует. Сторонники этой версии считают, что за убийством стоят крестные отцы Карлос Марселло, Санто Трафиканте и Сэм Джианкана. Основная причина — война, которую Джон и Роберт Кеннеди объявили мафии США. Брат президента в то время был генеральным прокурором США

Теория о том, что Кеннеди был убит по приказу американской мафии, тоже существует. Сторонники этой версии считают, что за убийством стоят крестные отцы Карлос Марселло, Санто Трафиканте и Сэм Джианкана. Основная причина — война, которую Джон и Роберт Кеннеди объявили мафии США. Брат президента в то время был генеральным прокурором США

Фото: AP

Похороны президента состоялись 25 ноября 1963 года. Их организацией занималась лично Жаклин Кеннеди. Когда гроб прибыл в Вашингтон, она сняла свое обручальное кольцо, вложила его в руку супруга и сказала помощнику Кену О’Доннеру: «Теперь у меня ничего нет»

Похороны президента состоялись 25 ноября 1963 года. Их организацией занималась лично Жаклин Кеннеди. Когда гроб прибыл в Вашингтон, она сняла свое обручальное кольцо, вложила его в руку супруга и сказала помощнику Кену О’Доннеру: «Теперь у меня ничего нет»

Фото: AP

Проститься с Джоном Кеннеди пришли более 800 тыс. человек. Во главе процессии шли Жаклин Кеннеди и братья президента Роберт и Эдвард. Дети президента ехали в лимузине позади. Кеннеди был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Когда гроб опустили в землю, Жаклин зажгла на могиле вечный огонь. Церемония транслировалась тремя общенациональными каналами

Проститься с Джоном Кеннеди пришли более 800 тыс. человек. Во главе процессии шли Жаклин Кеннеди и братья президента Роберт и Эдвард. Дети президента ехали в лимузине позади. Кеннеди был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Когда гроб опустили в землю, Жаклин зажгла на могиле вечный огонь. Церемония транслировалась тремя общенациональными каналами

Фото: AP

Сомнения по поводу причастности к убийству Кеннеди подкреплялись и проблемой «волшебной пули». Дело в том, что одна и та же пуля, согласно выводам комиссии, попала в шею Кеннеди, изменила траекторию и ранила сидящего впереди сенатора Конналли. По заключению экспертов у Освальда не было времени сделать более трех выстрелов. Таким образом, объяснить историю «волшебной пули» могло бы только наличие еще одного стрелка

Сомнения по поводу причастности к убийству Кеннеди подкреплялись и проблемой «волшебной пули». Дело в том, что одна и та же пуля, согласно выводам комиссии, попала в шею Кеннеди, изменила траекторию и ранила сидящего впереди сенатора Конналли. По заключению экспертов у Освальда не было времени сделать более трех выстрелов. Таким образом, объяснить историю «волшебной пули» могло бы только наличие еще одного стрелка

Фото: AP / Warren Commission

Вопрос о том, кто же убил Кеннеди, вот уже 60 лет дает пищу для писателей, художников, музыкантов и кинорежиссеров. Одной из первых книг на эту тему стал роман Уильяма Манчестера. Написать его автору предложила вдова президента Жаклин. Весь гонорар от книги — $5 млн — поступил в фонд Библиотеки имени Кеннеди. Сенсацией 2011 года стал роман Стивена Кинга «11/22/63» о том, как все обернулось, если бы неведомый герой смог остановить Ли Харви Освальда

Вопрос о том, кто же убил Кеннеди, вот уже 60 лет дает пищу для писателей, художников, музыкантов и кинорежиссеров. Одной из первых книг на эту тему стал роман Уильяма Манчестера. Написать его автору предложила вдова президента Жаклин. Весь гонорар от книги — $5 млн — поступил в фонд Библиотеки имени Кеннеди. Сенсацией 2011 года стал роман Стивена Кинга «11/22/63» о том, как все обернулось, если бы неведомый герой смог остановить Ли Харви Освальда

Фото: AP / Tony Gutierrez

В 1991 году вышел исторический детектив режиссера Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (кадр на фото). В фильме рассказывается о крупнейшем заговоре с целью убийства президента, который был устроен руками кубинских контрреволюционеров при поддержке правительства США

В 1991 году вышел исторический детектив режиссера Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (кадр на фото). В фильме рассказывается о крупнейшем заговоре с целью убийства президента, который был устроен руками кубинских контрреволюционеров при поддержке правительства США

Фото: Warner Bros.

В 2013 году, к пятидесятилетию со дня убийства в Далласе 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, издательство Skyhorse Publishing издало 25 книг о преступлении

В 2013 году, к пятидесятилетию со дня убийства в Далласе 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, издательство Skyhorse Publishing издало 25 книг о преступлении

Фото: AP / LM Otero

Ни одно событие в американской истории не экранизировалось столь часто, как убийство 35-го президента. Этот мотив является центральным или фигурирует почти в 50 художественных фильмах и сериалах, а также в клипах музыкантов, комиксах и компьютерных играх. В 2017 году в прокат вышел фильм «Джеки» (кадр на фото), который рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа

Ни одно событие в американской истории не экранизировалось столь часто, как убийство 35-го президента. Этот мотив является центральным или фигурирует почти в 50 художественных фильмах и сериалах, а также в клипах музыкантов, комиксах и компьютерных играх. В 2017 году в прокат вышел фильм «Джеки» (кадр на фото), который рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа

Фото: Bliss Media

26 октября 2017 года Национальный архив США опубликовал почти 3 тыс. документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом тогдашний президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать не все документы, публикация которых была запланирована, «из соображений национальной безопасности». В одном из документов, в частности, утверждается, что за два месяца до нападения Ли Харви в ходе визита в Мехико в сентябре общался с советским дипломатом, который, как считали американские спецслужбы, был сотрудником КГБ. О том, что КГБ могло быть причастно к убийству Джона Кеннеди, в документах не говорится. Все записи, связанные с убийством, обещают сделать достоянием общества в 2029 году

26 октября 2017 года Национальный архив США опубликовал почти 3 тыс. документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом тогдашний президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать не все документы, публикация которых была запланирована, «из соображений национальной безопасности». В одном из документов, в частности, утверждается, что за два месяца до нападения Ли Харви в ходе визита в Мехико в сентябре общался с советским дипломатом, который, как считали американские спецслужбы, был сотрудником КГБ. О том, что КГБ могло быть причастно к убийству Джона Кеннеди, в документах не говорится. Все записи, связанные с убийством, обещают сделать достоянием общества в 2029 году

Фото: Jon Elswick / AP

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Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года, когда вместе со своей супругой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит во время официального визита в Даллас. «Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, скончался в возрасте 46 лет», — сообщила тогда на первой полосе The New York Herald Tribune. О визите в Даллас журналисты писали: «Господина Кеннеди приветствовали восторженные жители, несмотря на предсказания о том, что в Далласе — этой цитадели правого республиканства — президенту будет оказан холодный прием»

Фото: AP / Warren Commission

Карьера Джона Кеннеди началась в 1946 году. Выбранный в члены Палаты представителей Конгресса США демократ Кеннеди затем избирался на три срока в период с 1947 по 1953 год. В 1957 году он сменил сенатский комитет по труду и общественному благосостоянию на комитет по иностранным делам. 13 июля 1960 года его кандидатура была выдвинута демократами на пост президента США. 8 ноября 1960 года, опередив Ричарда Никсона, Кеннеди стал самым молодым американским президентом в истории, а также первым президентом-католиком

Фото: AP / Bill Allen

Клан Кеннеди как будто преследовал злой рок. Джон Кеннеди (слева) умер от ранения в затылок в Далласе, его брат Роберт Кеннеди (в центре) был застрелен в 1968 году, а Тед Кеннеди (справа) стал единственным опровержением «проклятья Кеннеди», дожив до 77 лет. Он умер от опухоли мозга, но его жизнь была омрачена скандалами

Фото: AP / HO

Жаклин и Джон Кеннеди познакомились в мае 1952 года на званом обеде, спустя год они объявили о помолвке. Во время поездки в Даллас, когда Кеннеди был убит, Жаклин была рядом с ним. Первая леди даже не сразу поняла, что в ее супруга стреляли — звук выстрела она приняла за выхлоп мотоцикла

Фото: AP

После того как Джон Кеннеди умер, Жаклин отказалась снять запачканный кровью розовый костюм. В нем она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, принимавшим присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело убитого Кеннеди в Вашингтон. Первая леди объяснила это так: «Я хочу, чтобы все видели то, что они сделали Джону»

Фото: Reuters / Abbie Rowe / The White House / John F. Kennedy Presidential Library

За расследование убийства президента взялись ФБР во главе с Эдгаром Гувером и комиссия Уоррена (председателя Верховного суда США). Результаты расследования комиссии были опубликованы в сентябре 1964 года. Специальный комитет Конгресса, занимавшийся перепроверкой выводов в 1979 году, пришел к выводу, что в той части, которая касалась собственно убийства президента, следователи сработали на отлично, но недостаточно внимания уделили выяснению мотивов преступления

Фото: AP

Комиссия Уоррена пришла к следующим выводам: Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, где он работал. В результате выстрелов президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли ранен тяжело, а один из прохожих — легко. После этого Освальд убил местного полицейского. Комиссия решила, что Освальд «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи»

Фото: AP

Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (с октября 1959 по июнь 1962 года жил в СССР) был арестован по подозрению в убийстве полицейского, которое произошло через 40 минут после убийства Джона Кеннеди. Обвиняемый не признавал свою вину. Спустя два дня его решили перевести в окружную тюрьму Далласа. Этот процесс транслировался в прямом эфире. В 11:21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Спустя два часа Освальд скончался в той же больнице, что и Кеннеди

Фото: AP

Комиссия Уоррена не смогла установить мотивы, двигавшие Освальдом: «Очевидно, что у Освальда была предопределенная враждебность по отношению к окружающей его среде. Ему, кажется, не удалось установить серьезные отношения с другими людьми. Поиски Освальдом того, что он считал идеальным обществом, были обречены с самого начала. Он искал для себя место в истории — роль "великого человека", который был бы признан в свое время. Приверженность к марксизму и коммунизму, как представляется, была еще одним важным фактором в его мотивации. Этот и многие другие факторы могли сформировать характер Ли Харви Освальда, и возник человек, способный на убийство президента Кеннеди»
На фото: раненный Джеком Руби Ли Харви Освальд

Фото: AP / David F. Smith

Споры по поводу того, кто же убил Джона Кеннеди, не прекращаются до сих пор. Среди подозреваемых Фидель Кастро, мафия, ЦРУ, Эдгар Гувер, Линдон Джонсон, секретная служба и многие другие. Большинство американцев не верят в выводы комиссии Уоррена, занимавшейся расследованием преступления и обвинившей бывшего морского пехотинца США Ли Харви Освальда. Такой позиции придерживается и бывший госсекретарь США Джон Керри: «У меня и по сей день остаются серьезные сомнения, что Ли Харви Освальд действовал один»

Фото: AP / J. Walter Green

Существует версия, согласно которой за убийством Кеннеди мог стоять сменивший его на посту президента вице-президент Линдон Джонсон. В качестве мотива преступления сторонники версии называют не только стремление к власти, но и инстинкт самосохранения, который двигал Джонсоном. Дело в том, что вице-президент подозревался в коррупции. Как заявила в 2002 году его любовница Мадлен Браун, «если бы Кеннеди не убили в тот день, то Линдон Джонсон, скорее всего, отправился бы в тюрьму». То, что президента убили именно в Далласе, тоже неслучайно. Линдон Джонсон родился в Техасе и контролировал полицию Далласа, что могло помочь ему скрыть часть улик. Об этой версии заявляла не только госпожа Браун, но и Ричард Никсон и сама Жаклин Кеннеди

Фото: Reuters

Согласно другой версии, смерть Джона Кеннеди была лишь трагической случайностью, а убийцей — Джордж Хикки, агент секретной службы, охраняющей президента, членов его семьи и высших чиновников США, который в день убийства ехал за лимузином Кеннеди. После первого выстрела, который действительно произвел Освальд, Хикки, стараясь защитить президента, открыл ответный огонь. Именно пуля Хикки, выпущенная из самозарядной винтовки AR-15, попала в шею президента, ехавшего перед ним. Сторонники этой версии утверждают, что в Белом доме знали правду, но во избежание скандала все улики были уничтожены, а дело замято по распоряжению Роберта Кеннеди

Фото: AP / Justin Newman, File

Теория о том, что Кеннеди был убит по приказу американской мафии, тоже существует. Сторонники этой версии считают, что за убийством стоят крестные отцы Карлос Марселло, Санто Трафиканте и Сэм Джианкана. Основная причина — война, которую Джон и Роберт Кеннеди объявили мафии США. Брат президента в то время был генеральным прокурором США

Фото: AP

Похороны президента состоялись 25 ноября 1963 года. Их организацией занималась лично Жаклин Кеннеди. Когда гроб прибыл в Вашингтон, она сняла свое обручальное кольцо, вложила его в руку супруга и сказала помощнику Кену О’Доннеру: «Теперь у меня ничего нет»

Фото: AP

Проститься с Джоном Кеннеди пришли более 800 тыс. человек. Во главе процессии шли Жаклин Кеннеди и братья президента Роберт и Эдвард. Дети президента ехали в лимузине позади. Кеннеди был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Когда гроб опустили в землю, Жаклин зажгла на могиле вечный огонь. Церемония транслировалась тремя общенациональными каналами

Фото: AP

Сомнения по поводу причастности к убийству Кеннеди подкреплялись и проблемой «волшебной пули». Дело в том, что одна и та же пуля, согласно выводам комиссии, попала в шею Кеннеди, изменила траекторию и ранила сидящего впереди сенатора Конналли. По заключению экспертов у Освальда не было времени сделать более трех выстрелов. Таким образом, объяснить историю «волшебной пули» могло бы только наличие еще одного стрелка

Фото: AP / Warren Commission

Вопрос о том, кто же убил Кеннеди, вот уже 60 лет дает пищу для писателей, художников, музыкантов и кинорежиссеров. Одной из первых книг на эту тему стал роман Уильяма Манчестера. Написать его автору предложила вдова президента Жаклин. Весь гонорар от книги — $5 млн — поступил в фонд Библиотеки имени Кеннеди. Сенсацией 2011 года стал роман Стивена Кинга «11/22/63» о том, как все обернулось, если бы неведомый герой смог остановить Ли Харви Освальда

Фото: AP / Tony Gutierrez

В 1991 году вышел исторический детектив режиссера Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (кадр на фото). В фильме рассказывается о крупнейшем заговоре с целью убийства президента, который был устроен руками кубинских контрреволюционеров при поддержке правительства США

Фото: Warner Bros.

В 2013 году, к пятидесятилетию со дня убийства в Далласе 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, издательство Skyhorse Publishing издало 25 книг о преступлении

Фото: AP / LM Otero

Ни одно событие в американской истории не экранизировалось столь часто, как убийство 35-го президента. Этот мотив является центральным или фигурирует почти в 50 художественных фильмах и сериалах, а также в клипах музыкантов, комиксах и компьютерных играх. В 2017 году в прокат вышел фильм «Джеки» (кадр на фото), который рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа

Фото: Bliss Media

26 октября 2017 года Национальный архив США опубликовал почти 3 тыс. документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом тогдашний президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать не все документы, публикация которых была запланирована, «из соображений национальной безопасности». В одном из документов, в частности, утверждается, что за два месяца до нападения Ли Харви в ходе визита в Мехико в сентябре общался с советским дипломатом, который, как считали американские спецслужбы, был сотрудником КГБ. О том, что КГБ могло быть причастно к убийству Джона Кеннеди, в документах не говорится. Все записи, связанные с убийством, обещают сделать достоянием общества в 2029 году

Фото: Jon Elswick / AP

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