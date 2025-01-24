Трамп подписал указ о раскрытии документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийствами президента Джона Кеннеди, его младшего брата Роберта Ф. Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. Указ опубликован на сайте Белого дома.

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Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

В указе говорится, что продолжающее сокрытие информации об убийствах Джона Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга не отвечает общественным интересам. Дональд Трамп поручил передать ручку, которой был подписан приказ, Роберту Ф. Кеннеди-младшему, сыну Роберта Ф. Кеннеди и кандидату на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб.

В течение 15 дней директор Национальной разведки США вместе с генпрокурором и помощником президента должны представить план полного обнародования документов по убийству Джона Кеннеди, а через 45 дней — материалы по убийствам Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Президент Джон Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом в Далласе в 1963 году. Роберт Ф. Кеннеди был ранен палестинским террористом в 1968 году во время публичной агитации и умер в больнице в Лос-Анджелесе. Мартин Лютер Кинг был застрелен Джеймсом Эрлом Реем в Мемфисе в 1968 году.