Чуть меньше половины казанцев (47%) пытаются побороть свою зависимость от гаджетов. 29% признались, что это было непросто, женщин среди таких оказалось 30%, тогда как мужчин — 20%. Об этом стало известно из опроса, проведенного «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый второй казанец пытается отвыкнуть от гаджетов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Каждый второй казанец пытается отвыкнуть от гаджетов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше половины опрошенных (58%) чувствуют зависимость от гаджетов, чаще всего такой ответ давали женщины и респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. 28% считают, что не испытывают зависимости, а 15% еще не уверены в наличии зависимости.

Среди устройств самым популярным остается смартфон (96%), компьютерами и ноутбуками пользуются 74%, планшетами — 36%, различными устройствами «умного дома» — 27%, и 14% активно пользуются электронными книгами.

49% жителей Казани проводят в своих гаджетах ежедневно от двух до пяти часов. Большинство из них — молодежь, которая тратит на это в среднем 6 часов, и женщины (5,2 часа), мужчины же тратят 4,9 часа за экраном устройств.

Артём Дергунов