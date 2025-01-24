23 января на дорогах Казани в 3 ДТП было ранено 4 человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано три ДТП, в которых пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

На одного пешехода был совершен наезд, когда он переходил дорогу в неположенном месте. В другом случае произошло столкновение из-за несоблюдения дистанции. В третьем происшествии автомобиль наехал на препятствие.

Всего за сутки поступило 200 сообщений о ДТП, 48 из них — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 5 нетрезвых водителей и трое — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено 2 человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов