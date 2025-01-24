В аэропорту Казани задержаны 13 рейсов на вылет и прибытие на фоне введенных мер безопасности. Это следует из данных онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны 13 рейсов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны 13 рейсов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

На вылет задержаны пять рейсов. Рейс авиакомпании «Альмасриа Юниверсал Эйрлайнз» в Шарм-эль-Шейх перенесен с 06:05 на 09:00. Рейс «Аэрофлота» SU 1279 в Москву (Шереметьево) задержан с 06:50 до 10:50, рейс «Ред Вингс» WZ 4667 в Астану — с 10:10 до 11:35. Рейс SU 1277 (Москва, Шереметьево) вылетит в 14:15 вместо 10:40.

На прилет задержаны восемь рейсов, включая рейс из Шарм-эль-Шейха UJ 631 прибудет в 09:00 вместо 06:00. Самолет из Красноярска (N4 740) ожидается в 13:15 вместо 08:20. Рейс «Аэрофлота» SU 1276 из Москвы прилетит в 13:15 вместо 09:50.

Утром 24 января МЧС России объявило о возможной атаке беспилотников в Татарстане. Для обеспечения безопасности Росавиация временно закрыла аэропорты Казани и Нижнекамска, а также воздушные гавани в Самаре, Пензе и Саратове. Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам.

Анар Зейналов