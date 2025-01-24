В Челябинской области аудиторы проверят бюджетные траты на поддержку бизнеса

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступает к проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Объектами контроля станут министерство экономического развития области, подведомственные ему учреждения, а также получатели субсидий и грантов, сообщает пресс-служба КСП.

Аудиторы оценят соблюдение требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий на выполнение государственного задания и другие цели; достижение целевых показателей региональных проектов и соблюдение получателями субсидий порядка и условий их предоставления.

Виталина Ярховска