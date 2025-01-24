Бывший зампред краевого суда возглавил судебный департамент в Пермском крае

Бывший заместитель председателя Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий назначен на должность начальника управления Судебного департамента РФ в Пермском крае. Приказ об этом был подписан 21 января 2025 года. Об этом сообщается на странице Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Челомбицкий

Фото: Пермский краевой суд Игорь Челомбицкий

Фото: Пермский краевой суд

В этой должности господин Челомбицкий сменил Олега Веселова, ушедшего в отставку 31 октября 2024 года. К исполнению своих обязанностей господин Челомбицкий приступит с 27 января 2025 года.

Игорь Челомбицкий работал в должности судьи с 1993 года. С 2009 по 2016 год занимал должность председателя Дзержинского суда Перми, в 2016 году был назначен судьей Пермского краевого суда, в 2018-м — заместителем председателя Пермского краевого суда. 28 мая 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление господина Челомбицкого о прекращении полномочий судьи.