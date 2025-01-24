Бывший зампред краевого суда возглавил судебный департамент в Пермском крае
Бывший заместитель председателя Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий назначен на должность начальника управления Судебного департамента РФ в Пермском крае. Приказ об этом был подписан 21 января 2025 года. Об этом сообщается на странице Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Игорь Челомбицкий
Фото: Пермский краевой суд
В этой должности господин Челомбицкий сменил Олега Веселова, ушедшего в отставку 31 октября 2024 года. К исполнению своих обязанностей господин Челомбицкий приступит с 27 января 2025 года.
Игорь Челомбицкий работал в должности судьи с 1993 года. С 2009 по 2016 год занимал должность председателя Дзержинского суда Перми, в 2016 году был назначен судьей Пермского краевого суда, в 2018-м — заместителем председателя Пермского краевого суда. 28 мая 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление господина Челомбицкого о прекращении полномочий судьи.