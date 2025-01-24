Президента бойцовского клуба «Ахмат» в Ангарске осудили на 19 лет за убийство

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя региона. Подсудимым является руководитель бойцовского клуба «Ахмат» в Ангарске Василий Мурачев, который в июле 2023 года устроил перестрелку в одном из кафе города. В результате был тяжело ранен руководитель городского отделения региональной федерации бокса Александр Ракислов, а его друг умер в больнице.

Мурачев решением областного суда признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Его приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного более 11,5 млн руб.

Конфликт произошел утром 20 июня 2023 года. По данным следствия, подсудимый в ходе словесной перепалки в кафе несколько раз выстрелил в сторону своего знакомого и попытался скрыться с места происшествия. Около заведения у него завязалась потасовка с выбежавшим за ним на улицу приятелем потерпевшего, который ранил стрелявшего ножом. Тот в ответ выстрелил в него и скрылся на автомобиле. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице спустя несколько часов. Его товарищу, получившему семь огнестрельных ранений в кафе, «была своевременно оказана медицинская помощь», уточнили в областной прокуратуре.

Влад Никифоров, Иркутск