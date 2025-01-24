Глава СКР контролирует расследование дела по факту избиения подростка в Тольятти
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиении несовершеннолетнего в Тольятти. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По данным следствия, 21 января 2025 года на одной из улиц Тольятти двое подростков из Таджикистана напали на несовершеннолетнего и избили его. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время рассматривается возможность выдворения семей злоумышленников из России.
Глава поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.