Глава СКР контролирует расследование дела по факту избиения подростка в Тольятти

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиении несовершеннолетнего в Тольятти. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным следствия, 21 января 2025 года на одной из улиц Тольятти двое подростков из Таджикистана напали на несовершеннолетнего и избили его. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время рассматривается возможность выдворения семей злоумышленников из России.

Глава поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Андрей Сазонов