Пассажирка погибла при падении машины в реку в Рыбинске

В Рыбинске в ДТП погибла 42-летняя пассажирка автомобиля. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла 23 января в районе 6 часов вечера на улице Харитонова. За рулем автомобиля Renault Logan находился 42-летний водитель.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, произвел съезд в акваторию реки Шексна, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля, женщина 1983 г.р. скончалась»,— сообщили в ГАИ.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

Алла Чижова