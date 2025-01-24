Пассажирка погибла при падении машины в реку в Рыбинске
В Рыбинске в ДТП погибла 42-летняя пассажирка автомобиля. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Авария произошла 23 января в районе 6 часов вечера на улице Харитонова. За рулем автомобиля Renault Logan находился 42-летний водитель.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, произвел съезд в акваторию реки Шексна, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля, женщина 1983 г.р. скончалась»,— сообщили в ГАИ.
На месте работали сотрудники полиции и МЧС.