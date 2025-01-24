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Коммерсантъ FM
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Общий этап

После семи туров

ВНПМО
1. «Ливерпуль»70015:221
2. «Барселона»60126:1118
3. «Арсенал»51114:216
4. «Интер»5118:116
5. «Атлетико»50216:1115
6. «Милан»50213:915
7. «Аталанта»42118:414
8. «Байер»41213:713
9. «Астон Вилла»4129:413
10. «Монако»41213:1010
11. «Фейенорд»41217:1513
12. «Лилль»41211:913
13. «Брест»41210:813
14. «Боруссия»40319:1112
15. «Бавария»40317:1112
16. «Реал»40317:1212
17. «Ювентус» 3319:512
18. «Селтик»33111:1012
19. ПСВ32213:1011
20. «Брюгге»3226:811
21. «Бенфика»31314:1210
22. ПСЖ31310:810
23. «Спортинг»31312:1110
24. «Штутгарт»31312:1310
25. «Манчестер Сити»22315:138
26. «Динамо» (Загреб)22310:188
27. «Шахтер»2147:137
28. «Болонья»1243:85
29. «Спарта»1157:194
30. «Лейпциг»1068:143
31. «Жирона»1064:113
32. «Црвена Звезда»10612:223
33. «Штурм»1064:143
34. «Зальцбург»1064:233
35. «Слован»0076:240
36. «Янг Бойз»0073:230

Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала. «Ливерпуль» и «Барселона» напрямую вышли в 1/8 финала.

Восьмой, заключительный тур

29.01.2025: «Астон Вилла» (Англия)—«Селтик» (Шотландия), «Янг Бойз» (Швейцария)—«Црвена Звезда» (Сербия), «Лилль» (Франция)—«Фейенорд» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия)—«Болонья» (Италия), «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия), «Жирона» (Испания)—«Арсенал» (Англия), «Штутгарт» (Германия)—ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия)—«Бенфика» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия)—«Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия)—«Спарта» (Чехия), «Брест» (Франция)—«Реал» (Испания), ПСВ (Нидерланды)—«Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания)—«Аталанта» (Италия), «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Шахтер» (Украина), «Штурм» (Австрия)—«Лейпциг» (Германия), «Бавария» (Германия)—«Слован» (Словакия), «Интер» (Италия)—«Монако» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия)—«Брюгге» (Бельгия).

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