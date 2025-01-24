Общий этап

В Н П М О 1. «Ливерпуль» 7 0 0 15:2 21 2. «Барселона» 6 0 1 26:11 18 3. «Арсенал» 5 1 1 14:2 16 4. «Интер» 5 1 1 8:1 16 5. «Атлетико» 5 0 2 16:11 15 6. «Милан» 5 0 2 13:9 15 7. «Аталанта» 4 2 1 18:4 14 8. «Байер» 4 1 2 13:7 13 9. «Астон Вилла» 4 1 2 9:4 13 10. «Монако» 4 1 2 13:10 10 11. «Фейенорд» 4 1 2 17:15 13 12. «Лилль» 4 1 2 11:9 13 13. «Брест» 4 1 2 10:8 13 14. «Боруссия» 4 0 3 19:11 12 15. «Бавария» 4 0 3 17:11 12 16. «Реал» 4 0 3 17:12 12 17. «Ювентус» 3 3 1 9:5 12 18. «Селтик» 3 3 1 11:10 12 19. ПСВ 3 2 2 13:10 11 20. «Брюгге» 3 2 2 6:8 11 21. «Бенфика» 3 1 3 14:12 10 22. ПСЖ 3 1 3 10:8 10 23. «Спортинг» 3 1 3 12:11 10 24. «Штутгарт» 3 1 3 12:13 10 25. «Манчестер Сити» 2 2 3 15:13 8 26. «Динамо» (Загреб) 2 2 3 10:18 8 27. «Шахтер» 2 1 4 7:13 7 28. «Болонья» 1 2 4 3:8 5 29. «Спарта» 1 1 5 7:19 4 30. «Лейпциг» 1 0 6 8:14 3 31. «Жирона» 1 0 6 4:11 3 32. «Црвена Звезда» 1 0 6 12:22 3 33. «Штурм» 1 0 6 4:14 3 34. «Зальцбург» 1 0 6 4:23 3 35. «Слован» 0 0 7 6:24 0 36. «Янг Бойз» 0 0 7 3:23 0

Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала. «Ливерпуль» и «Барселона» напрямую вышли в 1/8 финала.

Восьмой, заключительный тур

29.01.2025: «Астон Вилла» (Англия)—«Селтик» (Шотландия), «Янг Бойз» (Швейцария)—«Црвена Звезда» (Сербия), «Лилль» (Франция)—«Фейенорд» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия)—«Болонья» (Италия), «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия), «Жирона» (Испания)—«Арсенал» (Англия), «Штутгарт» (Германия)—ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия)—«Бенфика» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия)—«Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия)—«Спарта» (Чехия), «Брест» (Франция)—«Реал» (Испания), ПСВ (Нидерланды)—«Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания)—«Аталанта» (Италия), «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Шахтер» (Украина), «Штурм» (Австрия)—«Лейпциг» (Германия), «Бавария» (Германия)—«Слован» (Словакия), «Интер» (Италия)—«Монако» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия)—«Брюгге» (Бельгия).