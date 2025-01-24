Для спасения Ратмира Мухаметшина не хватает 891 840 руб.

Гематолог Областной детской клинической больницы Александра Алешкова (Екатеринбург): «У Ратмира заболевание кроветворной системы — апластическая анемия сверхтяжелой степени. Мальчику необходимо проведение иммуносупрессивной терапии, ее следствием является цитопения — снижение всех показателей крови. На этом фоне часто возникают опасные для жизни бактериальные и грибковые инфекции. Для лечения основного заболевания, профилактики и лечения осложнений требуется прием препаратов сандиммун неорал, позаконазол, каспофунгин и зарсио».

Стоимость лекарств 1 523 840 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 891 840 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ратмира Мухаметшина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ратмира — Яны Михайловны Заболотских. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).