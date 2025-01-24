«Норникель» и БелАЗ заключили соглашение о партнерстве

Российский «Норникель» (MOEX: GMKN) и Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого компании начнут производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Они будут работать как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии.

Соглашение подписано сегодня, 23 января, в белорусском Жодино, где базируется БелАЗ. В пресс-релизе «Норникеля», который получил «Ъ», говорится, что в рудниках Норильска уже работает шесть подземных самосвалов белорусского производства. В феврале туда также отправят погрузочно-доставочную машину, собранную на БелАЗе.

«Сотрудничество "Норникеля" и БелАЗа началось давно, но сегодня оно выходит на новый уровень. С нашей помощью и поддержкой БелАЗ готов занять новую нишу — производство горной техники и запчастей к ней, в чем сегодня нуждаются все российские горнодобывающие компании»,— сказал первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Как добавил господин Уткин, партнерство компаний позволит укрепить экономические связи России и Белоруссии, а также снизит риски, связанные с санкционными ограничениями. Соглашение предусматривает в том числе капитальный ремонт, техническое обслуживание машин и поставку запасных частей.

О производстве «Норникеля» читайте в материале «В условиях тугоплавких цен».