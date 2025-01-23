СКА проиграл домашний матч московскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своей площадке проиграл московскому «Динамо». Встреча, состоявшаяся на «СКА Арене», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Илья Карпухин, Арсений Грицюк и Михаил Григоренко. В составе победителей отличились Артем Чернов, Артем Швец-Роговой, Дилан Сикьюра, Седрик Пакетт и Артем Ильенко.

По итогам сыгранного матча СКА с 57 набранными очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках «регулярки» КХЛ красно-синие проведут 25 января — также дома против уфимского «Салавата Юлаева».

Андрей Цедрик