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ГАИ предупредила донских водителей об ухудшении погоды

В Роствовской области вечером 23 января зафиксировали дождь с мокрым снегом. Донская Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать осторожность, поскольку ухудшение погоды создает опасность на дороге.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки наблюдаются практически во всей южной части региона, включая Азов и Таганрог, в Ростове-на-Дону, а также в Семикаракорске, Шахтах и Новочеркасске. Согласно прогнозу, завтра, 24 января, дождь будет идти весь день по всей территории региона.

Дмитрий Ковалевский

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