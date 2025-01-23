Халили и Сливко стали победителями в гонках на ЧР по биатлону в Демино

Победителями индивидуальных гонок на Чемпионате России по биатлону в Демино стали Карим Халимов из Москвы и Виктория Сливко из Тюмени. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

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Карим Халили преодолел дистанцию в 20 км за 52:22.2. Вторым стал Эдуард Латыпов из Башкортостана, третьим — Никита Поршнев из Ханты-Мансийского автономного округа Югра.

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Виктория Сливко стала победительницей в гонке на 15 км, ее время — 45:01.3. Серебро и бронзу завоевали Анастасия Шевченко из Свердловской области и Виктория Метеля из ХМАО Югра соответственно.

Алла Чижова