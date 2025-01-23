Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Халили и Сливко стали победителями в гонках на ЧР по биатлону в Демино

Победителями индивидуальных гонок на Чемпионате России по биатлону в Демино стали Карим Халимов из Москвы и Виктория Сливко из Тюмени. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Фото: Союз биатлонистов России

Фото: Союз биатлонистов России

Карим Халили преодолел дистанцию в 20 км за 52:22.2. Вторым стал Эдуард Латыпов из Башкортостана, третьим — Никита Поршнев из Ханты-Мансийского автономного округа Югра.

Фото: Союз биатлонистов России

Фото: Союз биатлонистов России

Виктория Сливко стала победительницей в гонке на 15 км, ее время — 45:01.3. Серебро и бронзу завоевали Анастасия Шевченко из Свердловской области и Виктория Метеля из ХМАО Югра соответственно.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...