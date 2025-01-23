Суд в Белореченске признал экс-сотрудницу банка виновной в хищении 35 млн рублей

Белореченский районный суд признал бывшую сотрудницу банка виновной в хищении свыше 35 млн руб. и приговорил ее к 3,5 годам колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Со ссылкой на приговор отмечается, что в 2021 году сотрудница банка предлагала гражданам инвестировать в покупку акций и иных ценных бумаг, обещая выплату высоких процентов за счет вновь привлеченных денежных средств. Таким образом она собрала с граждан более 35 млн руб., говорится в сообщении.

Также под предлогом развития собственного бизнеса, который фактически не вела, женщина заняла у своего знакомого 800 тыс. руб., вовремя деньги она не вернула, добавляется в релизе. Суд квалифицировал ее действия как мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину в совершении преступления подсудимая так и не признала. Гражданские иски потерпевших полностью удовлетворены.

Михаил Волкодав