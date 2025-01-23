Квартира попала под сокращение

В 2024 году в Пермском крае было продано 8020 квартир по договорам долевого участия в строительстве, что на 33,6% меньше, чем в 2023-м, следует из аналитических данных застройщика ПЗСП. В топ-5 по объемам продаж за год вошли «Девелопмент-Юг», ПЗСП, «Мегаполис», ПМД и «Ингрупп». В компаниях говорят, что планы по продажам в минувшем году выполнили. Помимо отмены льготной ипотеки, на сокращение числа проданного жилья повлияли лимиты на выдачу семейной ипотеки, обязательное субсидирование льготных программ и другие факторы. В наступившем 2025 году рынок ждут новые вызовы. Несмотря на сложности, девелоперы надеются на снижение ключевой ставки и введение новых льготных ипотечных программ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно аналитике от пермского застройщика ПЗСП по рынку нового жилья, в 2024 году девелоперы в Пермском крае продали 8020 квартир по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ). В 2023 году общий объем продаж новостроек по ДДУ был больше на 33,6%, тогда продали 12 064 квартиры. Примечательно, что во второй половине минувшего года продажи новостроек по аналогичным условиям (ДДУ) сократились на 27% по сравнению с этим же показателем первой половины 2024-го, когда в стране еще действовала программа льготной ипотеки.

В топ-5 застройщиков по ДДУ, по данным, полученным ПЗСП, вошли «Девелопмент-Юг», ПЗСП, «Мегаполис», ПМД и «Ингрупп». Так, Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг», основанная в Краснодаре, за год продала в Пермии Прикамье 1428 квартир, что на 31,8% меньше, чем в 2023-м (2094). А по данным «Девелопмент-Юг», в 2024 году в Прикамье компания продала 1542 квартиры, а в 2023-м — 2216 (сокращение составило 30,4%). В Прикамье корпорация ввела в эксплуатацию 58,4 тыс. кв. м жилья. ПЗСП, занявший второе место рейтинга, продал в 2024 году 913 квартир (в 2023-м 1917) — это на 52,3% меньше год к году. Застройщик сдал 66 тыс. кв. м жилья. Девелоперская группа «Мегаполис», наоборот, увеличила объемы продаж жилья на 8,6%. В прошлом году компания продала 704 квартиры, тогда как в 2023-м — 648 квартир. ГК ПМД, закрепившаяся на четвертом месте, сократила продажи на 45% год к году, с 925 квартир в 2023-м до 508 квартир в 2024-м (521 квартира, по данным ПМД). «Ингрупп», замыкающая топ-5, в 2024 году сократила объемы продаж на 34,7%. В 2024 году холдинг продал 420 квартир, а в 2023-м 644.

Минувший год выдался непростым для строительной отрасли. Свою роль в трендах сегмента сыграли повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 16 до 21%, отмена льготной ипотеки под 8% с 1 июля и другие факторы. В сервисе «Объектив.РФ» отмечали, что в первые месяцы после отмены программы число сделок на рынке нового жилья уменьшилось на 35,7% по сравнению с первой половиной года. Если в январе–июне 2024-го в городе совершалось в среднем 626 сделок в месяц, то в июле–октябре всего 403 сделки по ДДУ ежемесячно. Стоимость первичного жилья, сообщали в «Циан. Аналитика», за год в Перми выросла на 19% — до 148 тыс. руб. за 1 кв. м.

Вице-президент, руководитель пермского филиала корпорации «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин уточнил, что в 2024 году корпорация выполнила план продаж во всех городах страны, где ведет строительство. На 2025 год в «Девелопмент-Юг» планы не сокращали. Корпорация будет увеличивать свою долю на рынке за счет условий приобретения, качества и концепции объектов. Основной пул клиентов группы попадает под льготные условия по семейной ипотеке — это семьи с детьми, для них в компании создают инфраструктуру в жилых комплексах, возводя школы и детские сады. «В этом году рынок ждут новые вызовы. Потребительская платежеспособность снижается, покупка жилья становится менее доступной. Мы, в свою очередь, разрабатываем для наших клиентов новые финансовые инструменты и предложения»,— резюмировал вице-президент, руководитель Пермского филиала «Девелопмент-Юг».

По словам коммерческого директора ПЗСП Кирилла Николаева, в компании в преддверии сокращения спроса после завершения льготной ипотеки стали внедрять дополнительные способы поддержки продаж. Это позволило ПЗСП выполнить скорректированный годовой план. Кирилл Николаев напомнил также про обязательное субсидирование льготных программ, которое в 2024 году стали внедрять банки. Застройщиков обязали выплачивать банкам от 10 до 20% от стоимости ипотеки по каждой сделке, и не все оказались готовы к таким расходам. Необходимость наличия значительного объема свободных средств стала проблемой для многих, но в конце года некоторые банки отказались от такой практики. Во второй половине декабря в ПЗСП

наблюдали рост продаж, но он был менее выраженным по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На всплеск повлияли не столько праздники, сколько пополнение лимитов по семейной ипотеке. Также в конце 2024-го и начале 2025-го увеличилось количество сделок с наличными. «Мы предполагаем, что на это повлияло закрытие людьми банковских вкладов в конце года или использование годовых бонусов и премий, стимулировавших покупательскую активность. Сейчас доля продаж квартир за наличные денежные средства без использования ипотеки достигает 70% — таких значений не было последние 15 лет»,— обратил внимание коммерческий директор ПЗСП.

Господин Николаев полагает, что в первую половину года рынок будет стагнировать, а во второй — могут появиться адресные льготные ипотечные программы или другие меры стимулирования рынка.

Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев подтвердил общую корректность данных по продажам группы. «Опережающего темпа продаж жилья, который был в 2023 году, сейчас нет. Если раньше за первые полгода строительства дома компания продавала 80% квартир в нем, то после отмены программы льготной ипотеки жилье стало продаваться более равномерно.

В 2024 году, на момент сдачи пяти наших объектов, в них оставались непроданными единичные квартиры, не более пяти штук в каждом доме»,— рассказал господин Савельев. Годовой план продаж выполнен, итогами деятельности в группе довольны. Объекты, которые компания введет в 2025–2026 годах, тоже продаются в соответствии с графиком. По мнению собеседника, темпы продаж в наступившем году будут ниже показателей 2023 года, но выше, чем во второй половине 2024-го, после отмены льготной ипотеки. Динамика продаж будет зависеть от действующих программ по семейной, IT-ипотеке. В ПМД ожидают, что в 2025 году лимиты по семейной ипотеке будут отсутствовать и не станут сокращать объемы выдачи льготных кредитов, а ипотечные стандарты упорядочат весь процесс. «Предполагаем, что в этом году в стране и в частности в Пермском крае работа с ипотечными продуктами станет более планомерной. Надеемся на снижение ключевой ставки»,— сообщил руководитель департамента маркетинга ПМД.

Евгения Ахмедова