Юбилей Семена Альтова, премьера балетного спектакля «Две Анны» и трибьют памяти Сергея Ефременко

Трудовые будни после январских каникул традиционно не располагают к веселью. Тем более при таких температурных качелях, когда не поймешь, есть ли на улице сугробы, или же там настолько тепло, что текут реки из растаявшего снега. В общем, сплошной сплин. Развеять хандру поможет традиционная культурная подборка «Ъ-СПб», которая рассказывает о лучших мероприятиях в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Демон Онегина»

Фото: Театр ЛДМ Сцена из спектакля «Демон Онегина»

Фото: Театр ЛДМ

Начнем, пожалуй, с классики. Точнее, как говорят авторы спектакля «Демон Онегина», с самого успешного покушения на нее. Вечером с 24 по 26 января на «Новой сцене» Театра ЛДМ на Петровском проспекте можно будет увидеть интерпретацию чувственной истории великой любви.

В ее основу, как вы уже поняли, лег сюжет великого романа в стихах Александра Пушкина. Историческая достоверность костюмов, созданных вручную, и потрясающая сценография постановки уже давно вывели постановку музыкального театра на новый уровень, который могут оценить все желающие.

От любви перейдем к светлой памяти. 24 января в Петербурге на сцене клуба «Сердце» группа Markscheider Kunst вместе с друзьями представят трибьют-альбом «Будем с тобой на связи». Коллективы «Отава Ё», «Полюса», Jane Air, «Белка», «ОРКиКО», Radio.Kunst и Стас Березовский исполнят авторские версии песен «горного» коллектива так, как чувствуют их сами.

Дело в том, что год назад, 23 января 2024 года, скончался лидер Markscheider Kunst Сергей (Ефр) Ефременко. По словам его коллег, он был талантливым артистом, который обладал необыкновенным даром объединять людей. Именно этим и займутся друзья Ефра, которые постараются сделать так, чтобы сборник жил своей жизнью и будил самые светлые чувства в сердцах поклонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: концертный зал «Колизей» Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: концертный зал «Колизей»

Продолжим тему музыкальной ностальгии. 25 января на сцене концертного зала «Колизей Арена» в исполнении молодых артистов Петербурга прозвучат широко популярные и малоизвестные произведения Владимира Высоцкого — суперзвезды советского времени.

Уточняется, что все номера в спектакле-концерте, подготовленного режиссером Леонидом Клибановым, будут объединены общей канвой — историей жизни одной семьи, отца и сына. Главный герой пытается узнать хоть что-то о пропавшем папе. Но, найдя его воспоминания, открывает для себя не только факты биографии отца, но и целый неизведанный мир Владимира Семеновича.

Ежели захочется посмеяться в эти пасмурные дни, то московский театр «Ленком Марка Захарова» 26 января в петербургском ДК Выборгский покажет постановку «Tout paye, или Все оплачено» по пьесе французского драматурга Ива Жамиака. На сцену выйдут народный артист России Андрей Соколов и его коллеги Анна Якунина, Анна Большова и Андрей Леонов.

Согласно сюжету, обеспеченный мсье Александр решает с помощью денег создать иллюзию человеческого счастья, нанимая за деньги подставных родственников. Но все пошло совсем не так. Скучные буквы контрактных отношений «переписываются» в сердечную привязанность, все переворачивается не только в сюжете, но и в жизни.

Вот еще один повод для улыбок — 27 января на сцене Мариинского театра покажут оперу «Дон Паскуале», которая рассказывает о состоятельном аристократе, намеревающемся жениться на старости лет.

От любовной лихорадки пожилого скрягу излечивает молодежь, причем весьма сильнодействующим лекарством: заставив его на своей шкуре прочувствовать все «прелести» супружеской жизни с женой-мегерой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реквием «Февральский дневник» на сцене Государственной академической капеллы

Фото: Государственная академическая капелла Реквием «Февральский дневник» на сцене Государственной академической капеллы

Фото: Государственная академическая капелла

От смеха к печали, от радости к грусти, ведь 28 января на сцене Государственной академической капеллы Петербурга прозвучит реквием «Февральский дневник». Послушать его можно абсолютно бесплатно.

Единственный показ масштабной сценической композиции в городе на Неве приурочен к 81-летию полного снятия блокады Ленинграда, он пройдет в рамках историко-культурного проекта «Ленинград-Новосибирск. 900 дней братства».

Дополнит петербургскую премьеру «Февральского дневника» выставка «Мосты времени», подготовленная специалистами из Новосибирской государственной филармонии, Государственной капеллы Петербурга и Музея города Новосибирска.

От музыки и театра перенесемся к жанру публичного разговора. Отель «Индиго» на улице Чайковского 28 января приглашает жителей и гостей города на лекцию «Советская кухня» от известных историков кулинарии Ольги и Павла Сюткиных.

Они не только расскажут, откуда появился суп из плавленого сырка «Дружба», «мясо по-французски» с запеченным майонезом и бессмертное пирожное «Картошка», но и ответят на каверзные вопросы о том, действительно ли советская кухня «похоронила» русскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Уральские Пельмени» сыграют в комедии «НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!»

Фото: «Уральские Пельмени» Шоу «Уральские Пельмени» сыграют в комедии «НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!»

Фото: «Уральские Пельмени»

После сытного обеда по-советски перенесемся на сцену Дворца искусств Ленобласти, расположенного у станции метро «Нарвская», где 29 января актеры из шоу «Уральские Пельмени» сыграют в большой уморительной комедии «Ни дать, ни зять!» вместе с известными актерами московских театров.

Невероятно смешная, насыщенная, веселая история, основанная на реальных событиях. А главное, здесь много до боли знакомых проблем: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная «любовь» тещи и зятя. Стоит заметить, что зрителей за ручку проведут по увлекательному сюжету, полному слез и смеха.

А вот теперь на секунду окунемся в поэтический сплин. На следующий день, 30 января, в уже упомянутом отеле «Индиго» состоится премьерный показ фильма «Бродский.Суд». Зрители смогут поговорить с автором фильма Антоном Алексеевским и режиссером Марией Клецкиной.

Речь пойдет о марте 1964 года, когда поэта Иосифа Бродского судили в Ленинграде по обвинению в тунеядстве. Спустя 60 лет друзья деятеля культуры пришли в его бывшую квартиру, которая стала теперь музеем, чтобы рассказать о тех событиях в интервью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель-сатирик Семен Альтов

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Писатель-сатирик Семен Альтов

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как известно, помимо драмы в нашей жизни должен присутствовать юмор. Иначе сойдем с ума. Поэтому сообщаем, что 30 января в БКЗ «Октябрьский» состоится вечер, посвященный 80-летию легендарного сатирика Семена Альтова. Уже более 50 лет господин Альтов с каменным лицом читает со сцены свои тексты, вызывая хохот в зале. Его монологи и сценки исполняли Геннадий Хазанов, Роман Карцев, Владимир Винокур и другие. Выступление из разряда «нельзя пропустить».

На юбилейном вечере под названием «Вокруг Альтова за 80» поздравить писателя и юмориста собираются Александр Розенбаум, Николай Цискаридзе, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Леонид Каневский, Юрий Гальцев. «Мне нужно подтверждение, что маразм и я все еще не соединились!» — подчеркивает сатирик, обращаясь к публике.

Еще один повод порадовать свои ушные раковины и получить необходимое удовольствие будет вечером 31 января в концертном зале «Колизей», где можно услышать музыку из фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Ее исполнит классический и джазовый пианист, композитор Станислав Чигадаев.

Виртуозная игра, эмоциональность и свобода проявления музыкальной мысли являются отличительными чертами импровизации этого музыканта. Шедевр немого кинематографа, повествующий о приключениях нелепого коротышки в котелке без гроша в кармане, в сплаве с талантом господина Чигадаева гарантируют яркие впечатления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

А вот теперь взметнемся еще выше, к облакам культурного слоя. 1 февраля, «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представит знаменитое «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

Трогательная история любви, рассказанная на языке танца, навсегда завоевала любовь миллионов зрителей во всем мире. Музыка гениального Петра Чайковского узнается с первых нот, а фрагменты балета сходят в концертные программы.

На сцене Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) 1 и 2 февраля состоится мировая премьера балетного спектакля «Две Анны». Это совместный проект Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и продюсерской компании MuzArts.

Автор либретто, режиссер Феликс Михайлов, хореографы Юрий Посохов и Павел Глухов, композитор Илья Демуцкий, артисты балета Большого театра России — примы-балерины Элеонора Севенард, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, премьеры Вячеслав Лопатин, Денис Родькин, ведущие солисты Ева Сергеенкова, Алексей Путинцев, Даниил Потапцев и другие. В спектакле принимает участие Ильдар Гайнутдинов — танцовщик, который с семи лет танцевал хип-хоп, в 14 лет оказался в «Тодесе», в 21 год получил звание «Танцор года» и выступил на World Choreography Awards, а через год оказался в Большом театре.

Спектакль посвящен поэтессе Анне Ахматовой и балерине Анне Павловой — двум великим женщинам, которые стали символами Серебряного века. Роль экс-супруги Николая Гумилева сыграет актриса БДТ Полина Маликова. Мы, конечно, рекомендуем, но поговаривают, что билетов уже нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бах vs Бетховен» в Петрикирхе

Фото: amadeusconcerts Шоу «Бах vs Бетховен» в Петрикирхе

Фото: amadeusconcerts

Также 1 февраля петербуржцы и гости города смогут услышать и увидеть шоу «Бах vs Бетховен» под сводами Петрикирхе. Наследие Баха сформировало и определило судьбу музыки на столетия вперед, а орган был его главным инструментом в космическом диалоге со вселенной. Что касается Бетховена, то его гений и энергия всколыхнули XIX век. Именно он поднял фортепианную музыку на величайшую высоту. Но что сильнее по восприятию? Решение за вами.

Помочь в этом непростом выборе помогут ведущие музыканты Петербурга, а также приглашенные солисты Мариинского театра и Филармонии. В общем, это тот самый случай, когда мы взметнемся выше облаков…

Хотя… пора возвращаться на Землю, ведь 2 февраля в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт народного артиста России Дмитрия Маликова, которому исполняется 55 лет. По сложившейся традиции, музыкант отметит день рождения на сцене.

Этот вечер надолго запомнится поклонникам творчества артиста: будут звучать как лучшие хиты Дмитрия Юрьевича, которые завоевали миллионы сердец по всему миру, так и новые композиции, наполненные эмоциями и вдохновением.

Подготовил Андрей Маркелов