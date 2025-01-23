В Анапе планируют установить памятник волонтерам, ликвидирующим ЧС

Студенты предложили создать в Анапе памятник волонтерам, которые с первого дня помогают в ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной крушением двух танкеров в Керченском проливе. Предложение получило поддержку руководства Росмолодежи и властей города. Об этом сообщает мэрия Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Накануне Дня российского студенчества со студентами-добровольцами анапских вузов и ссузов встретились замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов и мэр Анапы Василий Швец.

Денис Аширов заверил, что предложение обязательно получит поддержку на федеральном уровне. Ведомство объявит всероссийский конкурс на лучший макет. А глава Анапы Василий Швец сообщил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами.

Михаил Волкодав