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Самолет в Нягани вернулся на стоянку из-за ошибки бортового компьютера

Самолет «Газпром Авиа», который собирался вылететь из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), вернулся обратно из-за технической ошибки, передает telegram-канал Aviaincident.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 января. Рейс готовился к отправлению с аэродрома Нягани на месторождение Бованенково, однако экипаж запросил возврат на стоянку до занятия предварительного старта из-за технической проблемы — компьютер бортового оборудования выдавал ошибку.

Ранее рейс авиакомпании «Ямал» несколько часов не мог вылететь из Салехарда (ЯНАО) в Омск после решения экипажа самолета, несмотря на то, что лайнер находился на взлетной полосе и уже получил разрешение на взлет.

Ирина Пичурина

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