В Курской области создан координационный штаб по решению проблем жителей приграничья

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн создал координационный совет по решению проблем жителей, вынужденно покинувших приграничье. В совет войдут чиновники, представители силовых и надзорных органов, а также инициативные группы жителей от каждого района. Совет будет решать вопросы соцподдержки жителей как на региональном уровне, так и на федеральном.

Первое заседание совета состоится завтра, 24 января. На нем будут обсуждаться вопросы, которые ранее были сформулированы властями совместно с инициативными группами жителей. «Пока таких вопросов набралось 52, но не исключаю, что число их будет возрастать»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Он также отметил, что совет станет «площадкой для открытого и честного диалога» с людьми. На заседаниях совета смогут присутствовать все желающие.

С момента атаки на Курскую область в начале августа 2024 года СМИ неоднократно сообщали о проведении переселенными жителями приграничья стихийных акций. Жители требовали решения вопросов с жилищными сертификатам за утраченное или поврежденное из-за обстрелов жилье. На один из таких митингов 18 января приехал и сам господин Хинштейн. Тогда в разговоре с жителями глава региона связал существующие проблемы с «коррупционными схемами» чиновников и пообещал решить жилищные вопросы жителей приграничья.

Полина Мотызлевская