«Это интересно как нашим промышленникам, так и потребителям»

На этой неделе на Wildberries появилась витрина «Сделано в Ростовской области» в разделе товаров «Сделано в России», который был запущен в декабре 2024 года. По словам организаторов, создание региональной витрины будет способствовать росту продаж донских товаров и узнаваемости брендов. В разговоре с «Ъ-Ростов» целесообразность проекта оценил председатель комитета Законодательного Собрания региона по экономической политике Игорь Бураков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Приоритетное продвижение донских товаров на цифровых платформах — история своевременная, невероятно актуальная, полезная, и ее, естественно, надо всячески развивать и поддерживать. Проект “Сделано на Дону”, как и программа “Сделано в России” и федеральный проект “Выбирай свое”, открывает нашим производителям новые возможности роста и развития. Электронная коммерция становится все более мощным и эффективным каналом сбыта продукции. В России сейчас больше 70 млн активных интернет-пользователей, цифровые платформы стремительно набирают популярность. Оборот интернет-торговли в прошлом году, по предварительным оценкам, превысил 9,5 трлн руб. Причем менее 10% от этого объема заняли классические интернет-магазины, продающие собственный товар, остальное — маркетплейсы. В Ростовской области онлайн-торговля за 2024 год выросла примерно на 16%, за последние пять лет — в 11 раз.

Продвигать донские товары через интернет можно по тому же принципу, что и в классической розничной торговле, когда в торговых сетях появляются отдельные полки с продукцией местных производителей. Например, считается, что локальные продукты питания часто свежее и полезнее просто потому, что они быстрее попадают с поля на прилавок, чем доставленные из других регионов и стран.

Поворачиваясь в сторону местных товаров, торговля откликается и на актуальный тренд кастомизации. Кроме того, есть такая линия потребительского поведения, когда при выборе между несколькими сопоставимыми по качеству и цене товарами потребитель из патриотических соображений отдает предпочтение местной продукции. И торговля это сегодня учитывает. Тем более что продукция местных производителей вполне конкурентоспособна, многие донские бренды известны и успешны не только в регионе, но и в масштабах России, и за рубежом».