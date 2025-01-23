Глава МЧС: как собирать мазут на дне и в тоще воды, еще не решено

Окончательные решения по сбору скоплений мазута, которые возникли в результате крушения танкеров в Черном море и которые водолазы находят на дне и в толще воды, еще предстоит определить. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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Также он отметил, что учеными Курчатовского института представлены ряд решений, которые возможно реализовать в короткий срок с помощью освоенных российской промышленностью технологий. После апробаций эти предложения будут вынесены на рассмотрение правительственной комиссии.

Михаил Волкодав